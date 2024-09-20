Bi’ bitmediler! Başörtülü kadına çirkin muamele

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ne (CAIR) göre 2024'te toplam şikayet bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 8 bin 61'e ulaştı.

İsrail-Hamas savaşının yılın sonlarına doğru patlak vermesi ile birlikte artan İslamofobi ve önyargı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırı şikayetleri 2023'te rekor seviyeye ulaştı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ne (CAIR) göre 2024'te şikayetlerin toplamı bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 8 bin 61'e ulaşarak, CAIR'in 30 yıl önce kayıtlara başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

CAIR, bu olayların yaklaşık 3 bin 600'ünün ekim ile aralık ayları arasında meydana geldiğini belirtti.

İnsan hakları savunucuları da benzer şekilde Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasından bu yana İslamofobinin, Filistin karşıtlığının ve Yahudi karşıtlığının küresel düzeyde arttığını bildirdi.

ABD'deki olaylar arasında ekim ayında Illinois'de 6 yaşındaki Filistinli Amerikalı Wadea Al-Fayoume'un bıçaklanarak öldürülmesi, kasım ayında Vermont'ta Filistin kökenli üç öğrencinin vurulması ve Teksas'ta şubat ayında Filistinli Amerikalı bir adamın bıçaklanması yer alıyor.

CAIR raporunda, 2022 yıllında şikayetlerde ilk defa düşüş kaydedilmesinin ardından 2023'te "Müslüman karşıtı nefretin yeniden canlandığı" belirtildi.