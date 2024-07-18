Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nden 251 Şehit için 251 Fidan

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Milletin iradesini, milletin parasıyla alınan silahlarla gasp etmeye çalışan FETÖ’cü alçaklara karşı, Türk milletinin yediden yetmişe varoluş mücadelesi verdiği 15 Temmuz zaferinin 8. yıl dönümü kutlanmaya devam ediyor. Ülkemizde ve yurtdışı temsilciliklerinde birçok kuruluş hain kalkışmada şehit olanlar rahmetle anılırken destansı mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu minvalde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıldönümünde ülkesi için canını feda eden 251 şehidimizi anmak ve milletimizin bağımsızlığı için verdikleri destansı mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde bir dizi etkinlik düzenlendi. 251 şehidimizin aziz hatırası için “251 Şehit 251 Fidan” bağış kampanyası, hafızalara kazınan fotoğrafların yer aldığı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sergisi, hain darbe girişiminin karanlığından aydınlığa çıkış mücadelesinin anlatıldığı “Geceden Şafağa: 15 Temmuz” belgeseli, Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyareti, şehitlerimizin hayrına Yasin-i Şerif Tilaveti’nin okunması ve aşure dağıtımı etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere Mütevelli Heyet Başkanı Av. Osman Develioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin Prof. Dr. Mehmet Bilgin’in önderliğinde yöneticiler, sağlık personeli ve öğrenciler katıldı. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde direnişin öncülerinden gazi Safiye Bayat, üniversiteyi ve sergiyi ziyaret etti.

Hafızalara kazınan fotoğraflar sergisi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin tarihi binasında hain darbe girişiminin yaşandığı gece milletimizin verdiği mücadeleyi en iyi şekilde anlatan ikonik fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi düzenlendi. Sergide milli iradenin tecellisi olan ve o gece hainler tarafından hedef alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Boğaziçi Köprüsü’nde, Genelkurmay Başkanlığı’nda, İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi’nde, İznik Konak Meydanı’nda, Atatürk Havalimanı’nda verilen mücadelenin hafızalara kazınan fotoğrafları yer aldı. Ayrıca hain darbe girişimi sonrasında aziz milletimizin bir kez daha bağımsızlığını ilan ettiği ve milyonların katılım gösterdiği “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nin ikonik fotoğrafları da sergide öne çıktı. Sergiyi Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Av. Osman Develioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Genel Sekreter Dr. Zeynep Görmezoğlu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde direnişin öncülerinden gazi Safiye Bayat, sağlık personeli, öğrenciler ziyaret etti.



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Şehitler için dualar edildi

Öte yandan 15 Temmuz gecesinde bağımsızlığımızın karşı karşıya kaldığı tehlikeye karşı milletimizin verdiği destansı mücadeleyi konu alan “Geceden Şafağa: 15 Temmuz” belgeseli üniversitenin Youtube kanalında yayımlanırken 12 Temmuz’da, hain darbe girişiminde şehit olan aziz kahramanlarımızın hayrına Mütevelli Heyet Başkanı Develioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin’in öncülüğünde yöneticiler, sağlık çalışanlar ve öğrencilerin katılımıyla Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii’nde Cuma namazının ardından Yasin-i Şerif Tilaveti okundu. Ardından yöneticiler şehitlerimizin ruhu için aşure ikramı gerçekleştirdi. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Ömer Halisdemir Bisiklet Turu etkinliğine üniversitemizi temsilen Tıp Fakültesi öğrencimiz Mücahit Kaynak ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencimiz Ali Güler katılım sağladı. Etkinlik hain darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrinde son buldu.