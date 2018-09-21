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Bezelyenin inanılmaz faydaları

Bezelye, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Akciğer kanseri, mide kanseri ve diğer birçok kanser türüne karşı koruma sağlar. Demir, manganez, bakır, çinko ve kalsiyum içerir. İşte bezelyenin diğer faydaları...

21 Eylül 2018 Cuma 20:22
Bezelyenin inanılmaz faydaları

BEZELYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kolesterolün dengelenmesine yardım etmesi bezelye faydaları arasındadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Beyindeki nörolojik hastalıkların tedavisine yardım eder. Alzheimer rahatsızlığına karşı da koruma sağlar.

Anti-aging özelliği vardır. Yaşlanma karşıtı bir besindir.

Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

Akciğer kanseri, mide kanseri ve diğer birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

Demir, manganez, bakır, çinko ve kalsiyum içerir.

Lutein ve A vitamini içeriği yardımıyla göz sağlığını destekler.

İyi bir folik asit ve askorbik asit kaynağıdır. Ayrıca önemli ölçüde A, B, C, E ve K vitaminlerini içerir. Dolasıyla günlük K vitamini ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaya yardım eder. Aynı zamanda önemli miktarda çinko da içerir.

Bir bardak çiğ bezelye 58 miligram C vitamini içerir. Bu içeriği ile erkeklerin günlük C vitamini ihtiyacının %65’ini, kadınlarınsa %77’sini karşılar. B vitamini açısından da oldukça zengindir.

Harika bir prebiyotik etkisi vardır.

Bezelyedeki antioksidan aktivite oksidasyonu önleyerek hem katarakt hem de maküler dejenerasyonun oluşma riskini düşürür.

İçeriğindeki yüksek liften dolayı kabızlık önleyici bir bitkidir.

Göz sağlığı için de yararlı bir besindir.

K vitamini ayrıca, Alzheimer ve artrit gibi ciddi hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur. Alzheimer hastalarında, bezelye tüketiminin düzenli yapılması beynin sinir hasarını sınırlar.

Çocuklar için ideal bir yiyecektir. Enerji vermesi sebebiyle çocuklar için idealdir. Okulda, sokakta, evde çocuklar hemen hemen her yerde çok hareketlidir. Bu nedenle de çokça enerji harcar ve yorgun düşerler. Bezelye enerji vererek yorgun düşmeyi engeller.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 20:22
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