Bezelye kebap tarifi, nasıl yapılır?

Bezelye içindeki yüksek lif ve protein içeriği şekerin sindirimini yavaşlatır. Bezelye fazladan şeker içermez ve bu nedenle vücutta kan şekeri düzenlemesini sağlar. Taze bezelye, mükemmel bir folik asit kaynağı olarak kabul edilir. Bu tarifle bezelyenin faydalarından yararlanabilirsiniz.

Bezelye Kebap Tarifi

Malzemeler

250 gr kuşbaşı

250 gr bezelye

2 küp doğranmış havuç

1 küp doğranmış patates

1 küçük kuru soğan

2 soyulmuş ve küp doğranmış domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım limon suyu

Tuz ve baharatlar

Zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Eti küçük doğrayın bir çay bardağı su ekleyerek suyunu çekip pişirin. Yağ ekleyin Soğanla kavurun. Sırayla patates, havuç ve bezelyeyi sonrasında salça limon suyu domatesleri baharatları ekleyin ve üstü hafif kapanana kadar kaynar su dökün ağzını kapatın ve patates pişince altını kapatıp dinlendirin.Afiyet olsun

Kısa bilgiler

Bezelye dondurucuda nasıl saklanır?

Bezelyeleri kabuklarından ayırın. Yıkamadan kendi ölçüme göre iki avuç buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.

Etli bezelye yemeği kaç kalori?

Etli Bezelyenin 100 gramında 79 kcal kalori, ayrıca 1 Porsiyon yani 180 gram Etli Bezelyede 142 kalori bulunmaktadır. Etli Bezelye, C, A ve K vitaminleri, demir, çinko, bakır mineralleri ve lif içeriği yüksek bir sebzedir.

Bezelye protein değeri?

1 tabak bezelye

Bu taneler sadece protein değil, pek çok vitamin ve mineral de içeriyor. 100 gram taze bezelyede 12.59 gram karbonhidrat, 0.49 gram yağ, 84 kalori, 6.71 gram protein, 5.29 gram lif, 27 miligram kalsiyum, 74 miligram A vitamini, 1.78 miligram demir, 15.64 miligram C vitamini, 2 miligram sodyum ve 259 miligram potasyum.

Kıymalı bezelye yemeği nasıl yapılır?

Bezelyeleri ayıklayıp yıkayın ve süzülmeye bırakın. Patatesi ve havucu soyup küp küp doğrayın. Zeytinyağını ve kıymayı tencereye alıp orta ateşte suyunu salıncaya kadar pişirin. Soğanlar pembeleşince havuçları ekleyin ve 2 dakika kadar kavurun. Sarımsak ve domatesi ekleyerek 1 dakika kadar kavurun.

Konserve bezelye yemeği

Konserve bezelye yıkanır, süzgeçte suyu süzüldükten sonra pişmeye yakın olan patates ve havucun yanına tencereye alınır. 15 dakika pişirilir. Afiyet olsun.