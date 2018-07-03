THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Bez bebek nasıl yapılır?

Evde bez bebek nasıl yapılır? Bez bebek yaparken hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

03 Temmuz 2018 Salı 22:17
Bez bebek nasıl yapılır?

İşte sizlere bez bebek yapımı için malzemeler...

MALZEMELER:

Bebeğin ten rengini oluşturacak bir kumaş

Bebeğin kıyafetleri için isteğinize göre farklı renkli kumaşlar

Saçları yapmak için sarı ya da kahverengi yün ip

Dikiş iğnesi

Sağlam bir dikiş ipi

Gözleri oluşturmak için iki adet düğme

Bir miktar elyaf

NASIL YAPILIR?

Bebeği yapmak için ilk önce bir kalıp oluşturmanız gerekecek. Bunun için bebeğin başı, kolları, bacakları ve gövdesi için ayrı ayrı kalıplar çıkarın.

Daha sonra bezi kalıpların üzerine koyarak kesin. Tüm kalıpları çıkardıktan sonra her parçayı ayrı ayrı dikin ve içine elyaf doldurun.

Bebeğin kollarını, bacaklarını, başını ve gövdesini birbirine sıkıca dikin.

Yün kullanarak saçlarını baş bölgesine dikin.

Bebeğin elbisesini dilediğiniz gibi şekil vererek dikebilirsiniz.

Son aşamada düğme ve yün ile bebeğin göz ve ağız kısmını yapın.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 22:17
  1. bez bebek
  2. bez bebek nasıl yapılır?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çikolatalı muzlu mini rulo pasta nasıl yapılır?
    1. Çikolatalı muzlu mini rulo pasta nasıl..
    2. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    3. Göbek yağları neden zor erir?
    4. Minik Eylül cinayetinde korkunç detay!..
    5. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    6. Ceviz suyu nasıl yapılır?
    7. İşgalci İsrail askerleri Türk bayrağı..
    8. Yumuşak kek nasıl yapılır?
    9. Bez bebek nasıl yapılır?
    10. Bünye nasıl güçlendirilir?
    11. Bu rahatsızlıklarınız varsa adaçayı..
    12. Nasırlardan kurtulmak için neler..
    13. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    14. Türk ordusuna çağrı: Bizi PKK'dan..
    15. Kabızlık şikayetiniz varsa bu..
    16. Neden ev yoğurdu tüketmeliyiz?
    17. Misvağın bilinmiyen faydaları
    18. Dikkat! Bu faktörler çocuklarda işitme..
    19. Muhsin Yazıcıoğlu'ndan 'Madımak'..
    20. Kolit nedir? Belirtileri nelerdir?
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi