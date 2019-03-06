0553 313 94 23

Beyza talep etti Başkan adayı Bıyık yaptı

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık gönüllere girmeye devam ediyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:57
Beyza talep etti Başkan adayı Bıyık yaptı

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık gönüllere girmeye devam ediyor. En önemli projem dediği “Düzce’deki sevgi eksikliğini” nasıl gidereceğini herkese bir kez daha gösterdi.


Hastalığı nedeniyle eğitim aldığı okuldan ayrılan, MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’dan okulunun değişmesi konusunda yardım talep eden Beyza Bekar’a Bıyık ve Yılmaz gerekenin yapılacağı yönünde söz vermişti.


Genç kız Beyza’nın Erdoğan Bıyık’ın ekibinden bir isteği daha oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırlanan seçim araçlarının yapmış olduğu konvoya katılma talebinde bulunan Beyza’nın isteği yerine getirildi.Yapılan konvoya katılan Beyza’ya bir sürpriz de Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’tan geldi. Düzenlenen konvoya katılan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ı karşısında gören genç kız heyecanını gizleyemedi. Seçim aracına binen ve şehir merkezinde düzenlenen konvoyda yer alan Beyza ve Başkan Adayı Erdoğan Bıyık sohbet ettiler.


Katıldığı konvoydan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Beyza Bekar, Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Ağabeyine teşekkür etti.Bekar, “18 Yaşındayım. Hastalığımdan dolayı arkadaşlarım benimle dalga geçtiler. Bende Erdoğan Ağabeyden okulumu değiştirmesi için talepte bulundum. Konu hakkında bana yardımcı olacağını söyledi. Be konvoya katılmak istediğimi söyledim, onlarda beni, konvoya alacaklarını söylediler. Ama Başkanımızın geleceğini bilmiyordum. Başkanı görünce şoka girdim, heyecanlandım çok mutlu oldum. Oyumu MHP’ye atacağım, söz verdim. Merkeze kadar beraber konvoyda gittik. Biz sonra bütün şehri dolaştık. Çok güzel bir duyguydu. Erdoğan Ağabeyi çok seviyorum, inşallah kazanır” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhur İttifakı’na Aziziye’den tam destek
    1. Cumhur İttifakı’na Aziziye’den tam..
    2. Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği
    3. İçişleri Bakanı Soylu: Halihazırda..
    4. CHP'de toplu istifa depremi!
    5. Teröristlerin yaktığı cami, Regaip..
    6. İran ve Fransa'dan 6 ay aradan sonra..
    7. Başak Koleji’nden mezun öğrenciler..
    8. Fatih Atay, çalışmalarını Işıklı’da..
    9. Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya..
    10. Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf..
    11. ASKODER Başkanı’na ‘hayvanlara el..
    12. Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı..
    13. Yatırım fonu istatistikleri
    14. Çamlıca Camii ibadete açılıyor
    15. Gürkan’dan öğrencilere jest
    16. Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem..
    17. Başkan Baydilli’den personele kadınlar..
    18. Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer..
    19. TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli..
    20. Bitlis’te Yeşilay Haftası etkinliği
    21. Başkan Ay, muhtarlara tek tek teşekkür..
    22. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    23. Solomon Adaları tarihin en kötü..
    24. 15 yaşındaki sürücü 5 yaşındaki çocuğa..
    25. "Bulunduğumuz yerden rahatsızlığımız..
    26. Ulaş’ta göreve başlayan bekçilerden..
    27. Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı..
    28. Kadın üretici, Çakırbeyli Köy..
    29. "İttifak içinde değiliz, dirsek teması..
    30. Saçını benzinle yıkayan kız kendini..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'