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Beytüşşebap’ta zırhlı araçlarla 19 Mayıs kutlaması

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında zırhlı araçlarla şehir turları düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:04:20 -
Beytüşşebap’ta zırhlı araçlarla 19 Mayıs kutlaması

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında zırhlı araçlarla şehir turları düzenlendi. Yüzlerce araca takılan bayraklarla kutlamalar gün boyu devam edecek.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları vesilesiyle ilçe genelindeki tüm zırhlı araçlar ve resmi kurum araçları bayraklarla donatıldı. İlçedeki tüm mahallelerde uzun araç kuyruklarıyla şarkılar eşliğinde turlar atan polis,asker vatandaş hep birlikte 19 Mayıs coşkuyla kutladı. İlçe merkezindeki çarşıda şarkılar eşliğinde 19 Mayıs günü kutlamaları gün boyu devam ediyor. İtfaiyesinden ambulansına, cenaze arabasından zırhlı aracına hepsi art arda ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı ve ilçe genelinde turlar atıldı. Havadan görüntülenen konvoy görülmeye değer bir görüntü oluşturdu.

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