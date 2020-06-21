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Beytüşşebap’ta şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, şehit babalarını ziyaret ederek Babalar Günlerini kutlayıp Türk bayrağı hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:00:12 -
Beytüşşebap’ta şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, şehit babalarını ziyaret ederek Babalar Günlerini kutlayıp Türk bayrağı hediye etti.


Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, Babalar Günü münasebetiyle Garnizon Komutanı Tahsin Saruhan ve İlçe Emniyet Amiri Ulvi Tarık Tokat ile beraber ilçede yaşayan şehit babalarını ziyaret etti. Kaymakam Pendik ziyarette, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, "Başta tüm şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Gününü kutluyorum. Bugün şehit babaların Babalar Gününü kutladık. Bugün değil her zaman devlet olarak şehit ailelerimizin yanındayız. Onlar bizim emanetimizdir" dedi.


Kaymakam Pendik, konuşmalarının ardından şehit babalarına Türk bayrağı hediye etti.

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