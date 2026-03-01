  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Beytüşşebaplı babadan engel tanımaz sevgi! Evladı mutlu olsun diye akülü sandalyeyi teknoloji üssüne çevirdi
Yerel

Beytüşşebaplı babadan engel tanımaz sevgi! Evladı mutlu olsun diye akülü sandalyeyi teknoloji üssüne çevirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beytüşşebaplı babadan engel tanımaz sevgi! Evladı mutlu olsun diye akülü sandalyeyi teknoloji üssüne çevirdi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan fedakar baba Abdullah Adıyaman, doğuştan engelli oğluna dünyaları vermek için kolları sıvadı ve standart bir akülü sandalyeyi adeta tam donanımlı bir otomobile dönüştürdü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaş, engelli çocuğu için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi. akülü sandalyeye müzik ve ışık yaptıran vatandaş, ayna ve koruma sensörü ile sandalyeyi araç yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan Abdullah Adıyaman isimli bir tamirci, engelli olan çocuğunu mutlu etmek için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi. Yapmış olduğu düzeneklerle kontrol edilir ayna, gece lambaları, uzun kısa far, müzik çalar ve telefon bağlantısı için de bluetooth aparatı taktı. Engelli olan çocuğu için gece gündüz çalışarak akülü sandalyeyi araba şekline çeviren Adıyaman, destek verilirse daha düzenli bir çalışmayla engellilerin de artık gönül rahatlığıyla gece dışarı çıkmasına imkan sağlayacağını ifade etti. Adıyaman, ''Çocuğum doğuştan engelli ve annesini geçen yıl kaybettik. Ben de çocuğum mutlu olsun diye akülü sandalyesini arabaya çevirdim. Değişik cihazlar ekledim hepsi aküyle çalışıyor. 4 gün kalıyor daha sonra şarja bırakıyorum. Işık, led ekran, telefon ve aynaları takarak orijinal ortamdaymış gibi bir izlenim verdim. Hepsi de çalışıyor, korna çok yüksek ses çıkarıyor, ışıklar ise kısa ve uzun olabiliyor'' dedi.

