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Beyti kebabı nasıl yapılır? Beyti kebabı tarifi

Seveni çok sevmeyeni az: Beyti kebabı... Evinizi bir kebapçıya çevirmeniz hiç de zor değil. İhtiyacınız olan biraz kıyma biraz yufka. İşte, merak ettiğiniz "Beyti kebabı nasıl yapılır?" sorusunun en basit cevabı.

10 Eylül 2019 Salı 18:52
Beyti kebabı nasıl yapılır? Beyti kebabı tarifi

Seveni çok sevmeyeni az: Beyti kebabı... Evinizi bir kebapçıya çevirmeniz hiç de zor değil. İhtiyacınız olan biraz kıyma biraz yufka. İşte, merak ettiğiniz "Beyti kebabı nasıl yapılır?" sorusunun en basit cevabı.

Beyti kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 2 adet yufka
  • Köfte için:
  • 400 gram kıyma
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet soğan
  • Yarım çay bardağı galeta unu
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz

Sos için:

  • 3 adet domates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Karabiber
  • Tuz

Servis için:

  • Yoğurt

Öncelikle işe köfteyi hazırlayarak başlamalısınız.

Bunun içir bir kabın içerisine tüm köfte malzemelerini alın ve yoğurmaya başlayın.

Yoğurduğunuz köfte kıvam alınca uzun köfteler hazırlayın.

Hazırladığınız köfteleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Köfteleri 10-12 dakika fırında pişirin.

Köfteler pişince fırından alın.

İki yufkayı ortadan ikiye kesin.

Yarım yufkayı tezgaha serin ve erittiğiniz tereyağını fırça yardımıyla sürün.

Köfteleri 4 parça yufka için eşit miktarda bölüştürün.

Yağ sürdüğünüz yufkanın içerisine köfteleri yan yana dizin.

Ardından sigara böreği sarar gibi yufkayı sarın.

4 parça yufkaya da aynı işlem yapıldıktan sonra tepsiye yerleştirin.

Yufkaların üzerine de tereyağı sürün ve 185 derecelik fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.

Kebap pişerken domates sosunu hazırlayabilirsiniz.

3 adet domatesi rendeleyin.

Tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve üzerine domatesleri ilave edin.

Domates sosuna baharat ve tuz ekleyip pişmeye bırakın.

Fırından çıkardığınız kebabı servis ederken üzerine domates sosu dökün.

Tabağın içerisine yoğurt eklemeyi de ihmal etmeyin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:52
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