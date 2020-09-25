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Aktüel Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan Osmanlı domatesi yetiştirdi
Aktüel

Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan Osmanlı domatesi yetiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:52:51 -
Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan Osmanlı domatesi yetiştirdi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan pembe Osmanlı domatesi yetiştirdi.

Emen Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında temin ettiği tohumlarla yetiştirdiği Osman domateslerinin hasadına başladı.

Ekili tarlasında bin 500 metrekarelik alanda farklı ürünler yetiştirdiğini anlatan Selvi, 150 metrekarelik alanı ise proje çerçevesinde hobi bahçesi olarak kullandığını söyledi.

Burada ağırlığı 1 kilograma ulaşan domatesler yetiştirdiğini, bu ürünlerin en küçüklerinin ağırlığının ise 500 ile 750 gram arasında değiştiğini belirten Selvi, şunları kaydetti:

"Hobi bahçemde deneme amacıyla yetiştirdiğimiz domatesin diğerlerinden farkı, büyüklüğü, ince kabuklu oluşu, bol etli ve aromasının çok daha lezzetli ve ekşi olması. Ayrıca bölgemizde çok şikayet ettiğimiz Akdeniz sineğinden de bu domates türü fazla etkilenmiyor. Ekimini yaparken sadece hayvan gübresi kullandım, yani tamamen organik. Bir kişinin bu domatesi bir seferde yemesi mümkün değil. Bu domateslerin Bursa'da da yetiştirildiğini hatta bir üreticinin 1 kilo 800 gramlık, Türkiye'nin en büyük domatesini yetiştirdiğini öğrendik."

İlçede bu domatesin daha da yaygın yetiştirilmesini istediklerini anlatan Selvi, "Çünkü çok bereketli ve leziz bir tür. Ata tohumu olarak bölgemizde inşallah önümüzdeki yıllarda 2 kilograma ulaşan domatesler yetiştirmeyi istiyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bu proje kapsamında verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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