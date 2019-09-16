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Beyşehir’de Bisiklet Festivali sona erdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 7’incisi düzenlenen Geleneksel Bisiklet Festivali sona erdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:54
Beyşehir’de Bisiklet Festivali sona erdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 7’incisi düzenlenen Geleneksel Bisiklet Festivali sona erdi.


Festival kapsamında gerçekleştirilen Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu’na Türkiye’nin 23 farklı ilinden 119, İsveç’ten 2 olmak üzere toplamda 121 bisikletsever katıldı. Tura İstanbul’dan tandem bisikletiyle Beyşehir’e gelen görme engelli bir genç ile aralarında küçük yaştan çocukların da olduğu her yaştan bisiklet tutkunu iştirak etti.


Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından müşterek olarak düzenlenen göl etrafı bisiklet turuna katılan bisikletseverler iki gün süren etkinlikte Konya ve Isparta ili sınırları içerisinde yer alan toplam 167 kilometrelik güzergah boyunca pedal çevirdi. Bisikletseverler, tur esnasında mola verdikleri Hacıakif Adası karşısındaki göl kenarında 150 çınar fidanını da toprakla buluşturdu. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır adına fidan dikimini ise alanda tura katılan oğlu Fatih Bayındır gerçekleştirdi. Bisikletseverler ayrıca, güzergah üzerindeki Yeşildağ Mahallesinde açılan Beyşehir’i konu alan fotoğrafların yer aldığı sergiyi de gezdi.


İlk etabın tamamlanmasının ardından geceyi Gölyaka Kızılkirse mevkisindeki kampta geçiren bisikletseverler, burada kamp ateşi etkinliğine katıldı. Geceyi alanda kurulan çadırlarda geçiren sporcular, kıyıda göl sularına girerek serinleme imkanı da buldu. Turun ikinci etabında ise bisikletseverler 93 kilometrelik Gölyaka-Fele-Hüyük Sonsuz Şükran Köyü ve Beyşehir güzergahında pedal çevirdi. Beyşehir Gölü Etrafı Bisiklet Turu, başladığı alan olan festival meydanında tamamlandı. Alanda bisikletseverleri karşılayan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, turu başarıyla tamamlayan bisikletseverlerin tamamına katılım belgelerini verdi.


Başkan Bayındır, törende tura Aydın ilinden iştirak eden 70 yaşındaki Rahmi Söyleyici’yi de kendi yaşını kast ederek, “Ben seçimlere girerken ‘70 yaşındaki adam ne yapacak’ dediler. İşte 70 yaşındaki ne yapıyor görün. Mesele yürek, mesele inanç, mesele kararlılık ve azim, seni kutluyorum” sözleriyle tebrik edip katılım belgesini verdi. Başkan Bayındır, “Sizlere yeryüzü melekleri diyorum. Ama gölün melekleri de diyorum. Masmavi gölün etrafında, Toros’un eteğini dolaşarak buraya gelen yiğitlerim” diyerek övgüler sarf etti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:54
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. kültür

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