Beyşehir’de 56 kişiye kura ile istihdam imkanı

İşçi alımı için yapılan kura çekimi, adayların eşit ve adil bir şekilde seçilmesi amacıyla noter huzurunda sosyal medya ortamından canlı olarak gerçekleştirildi. Kura sonucu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında geçici olarak görev yapacak olan adaylar sevinç yaşadı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, TYP alımları çerçevesinde Alaaddin Ortaokulu’nda Beyşehir 2. Noteri huzurunda kura çekimi yapıldığını belirterek, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan kura çekiminde 56 kişi belirlendi. Kurada ismi çıkanlara ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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