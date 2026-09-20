Beyşehir'de 5 ay önce kaybolan 3 altın bileziği çoban buldu, karşılık istemedi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kuzugöbeği mantarı toplarken 3 altın bileziğini kaybeden Hatice Kaplan'ın takıları, yaklaşık 5 ay sonra keçilerini otlatan çoban Mustafa Demir'in bir ağacın dibindeki buluşuyla ortaya çıktı. Demir, 30 gram ağırlığındaki bilezikleri hiçbir karşılık istemeden Kaplan'ın ağabeyi Ali İhsan Kaplan'a teslim etti.

Antalya'da yaşayan Hatice Kaplan, kuzugöbeği sezonu nedeniyle 26 Nisan'da memleketi Beyşehir'e bağlı Çetmi Mahallesi'ne gelmişti. Yaklaşık bin 400 rakımlı dağlık ve ormanlık alanda mantar ararken kolundaki bilezikleri çıkarıp çantasına koyan Kaplan'ın takıları, bir süre sonra çantadan düşerek kayboldu.

Yakınlarının da katılımıyla bölgede günlerce arama yapan aile, bileziklerin bulunması için duyurular yaptı. Sonuç alınamayınca Kaplan, bileziklerinin bulunmasından ümidini keserek Antalya'ya döndü.

Haber komşu ilçe Derebucak'tan geldi

Derebucak'ın Göynem Mahallesi'nde çobanlık yapan Mustafa Demir, keçilerini otlattığı sırada Çetmi Mahallesi sınırındaki dağlık alanda, bir ağacın dibinde 3 altın bilezik buldu. Sahibini araştıran Demir, bölgenin Çetmi Mahallesi'ne yakın olmasından yola çıkarak olayı bilen bazı mahalle sakinlerinin yardımıyla aileye ulaştı.

Kendisine herhangi bir karşılık verilmesini istemeyen Demir, "Bu yaşımıza geldik, biz haram yemedik, yemeyiz de inşallah" dedi. Bilezikleri bulduğunda sahibine ulaştırmak istediğini belirten çoban, "Yeter ki bizler gibilerinin eline geçsin. Sevinmiştim, mutlaka ablamız da sevinmiştir. Helalmiş, nasipmiş, geriye döndü" ifadelerini kullandı.

"Hala vicdan sahibi güzel insanlar var"

Hatice Kaplan'ın ağabeyi Ali İhsan Kaplan, bileziklerin 5 ay sonra bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Takıların kaybolduğu günlerde defalarca arama yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını anlatan Kaplan, Demir'in bilezikleri karşılık beklemeden bulup kendilerine ulaştırdığını ifade etti.

Kaplan, çobana şu sözlerle teşekkür etti: "Bilezikleri bulmuş, biz de olayı bilen ve duyan bazı köylülerimizin vasıtasıyla kendisine ulaştık. Karşılık beklemeden bilezikleri buraya kadar getirmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevindim. Bir de şuna sevindim; hala ülkemizde vicdan sahibi güzel insanların olmasına sevindim. Ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına bu durum bizleri ayrıca sevindirdi ve umutlandırdı. Allah razı olsun kendisinden. Kendisine minnettarız."

Aile, örnek davranışından dolayı Demir'e gönüllerinden kopan 2 çeyrek altını hediye etti.