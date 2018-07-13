Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele gizli yöneticilik yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Y.U. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Y.U, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Y.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA