Beyşehir Gölü kıyıları dondu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının durmasının ardından başlayan şiddetli soğuklar, Beyşehir Gölü kıyılarının küsmen buz tutmasına yol açtı.



Göl kıyılarının ilçede geceleri hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düşmesiyle buz tutması sebebiyle ilçe merkezindeki limanlarda balıkçı tekneleri mahsur kaldığı limanlarında beklemeye başlarken, tatlı su balığı avcıları da faaliyetlerine ara verdi. Bu arada, buz tutan göl kıyılarında buz tabakasının üzerine yağan ince kar da bembeyaz görüntüsüyle oluşturduğu tablo gibi görüntüler oluşturdu. Göl kıyılarında görenleri hayran bırakan tablo gibi manzaralar havadan da kaydedildi. Göl kıyılarında yaşayan su kuşları da soğuk havalardan olumsuz etkilendi. Kıyılarda kanat çırpan martıları yanlarında getirdiği ekmekleri bölerek atan duyarlı vatandaşlar besledi. Buz tabakasının üzerinde hareketsiz bekleyen ve yürüyen martılar güzel ilgi çekici görüntüler sergiledi. Fotoğraf tutkunları ise göl kıyılarına akın ederek fotoğraf mesaisi yaptı.

Tablo gibi görüntüler için TIKLAYINIZ