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Dünya

Beyrut'taki patlamayla ilgili 16 kişi hakkında karar

Lübnan Askeri Mahkeme Yargıcı Fadi Akiki, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak 16 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 23:03:00 -
Beyrut'taki patlamayla ilgili 16 kişi hakkında karar

Lübnan Askeri Mahkeme Yargıcı Fadi Akiki, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili 16 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; Akiki, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk aşamasının tamamlandığını, 16 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında şimdiye dek yetkililer dahil 18 kişinin sorgulandığını belirten Akiki, soruşturmada tüm koşulların göz önünde bulundurulduğunu vurguladı.

Lübnan yargısı, patlamaya ilişkin Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir ve bir dizi liman yetkilisine yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

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