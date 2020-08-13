Beyrut'ta OHAL ilan edildi

Lübnan Meclisi, yaşanan büyük patlama sonrası Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) binasında toplandı.

İstifalar kabul edildi

Televizyonda canlı yayınlanan toplatıda bugünden itibaren geçerli olmak 2 haftalık OHAL ilan edildi. Meclis Başkanı Nebih Berri, milletvekilleri Sami Cemayel, Nedim Cemayel, İlyas Hankeş, Paula Yakubyan, Mişel Muavvıd, Name Efram, Henri Helv ve Mervan Hammade'nin istifalarının kabul edildiğini duyurdu. Berri, ülkede yeni bir hükümet kurulması için hızlı davranılması gerektiğini belirterek "Ülke şu anda son nefeslerini alıp veriyor, bizim ise elimizde sivil devlet ve mezhepsel engellerden uzak yeni seçim yasasıyla cerrahi ameliyat gerçekleştirme dışında bir seçeceğimiz yok." dedi.

Ne olmuştu?

4 Ağustos günü Beyrut Limanı'nda bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sallayan büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 100 kişi ölmüş, 4 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Patlamayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 yıldır depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamaya yol açtığını söylemişti.