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Aktüel

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ağır bilanço: 154 ölü, 6 bin yaralı

Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi: - "Patlamada yaralananlardan 120'sinin durumu kritik. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısı artabilir"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:01:52 -
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ağır bilanço: 154 ölü, 6 bin yaralı

BEYRUT (AA) - Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 154 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise 6 bine ulaştığını belirtti.

Musavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154, yaralı sayısı ise 6 bine ulaştı" dedi.

Yaralılar arasında 120 kişinin durumunun kritik olduğuna ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Musavi, "Ölü sayısı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

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