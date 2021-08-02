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Gündem Beyrut Limanı'nda bir yıl önce meydana gelen patlamanın metal kalıntılarından anıt inşa edildi
Gündem

Beyrut Limanı'nda bir yıl önce meydana gelen patlamanın metal kalıntılarından anıt inşa edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamanın arkasında bıraktığı metal kalıntılardan inşa edilen anıt törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 22:31:00 -
Beyrut Limanı'nda bir yıl önce meydana gelen patlamanın metal kalıntılarından anıt inşa edildi

Geçen yıl 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu yaşanan felaketin birinci yılı münasebetiyle Beyrut Limanı'ndaki metal yığınlarından anıt yapıldı.

Bazı yabancı diplomatların yanı sıra bürokratik ve askeri isimler ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı törenle açılışı yapılan anıta, "Kalıntılardan Güçlü Adam" ismi verildi.

Projenin mimarı Nedim Kerem ve patlamada ölenlerin yakınlarını temsil eden Nezih el-Azm anıtın önüne çelenk bıraktı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın kendisinde bıraktığı derin etkilerle bu anıtı inşa etme düşüncesinin oluştuğunu dile getiren Kerem, "Bu anıt, Lübnan halkının yaşama ve gerçekleri ortaya çıkarma yönündeki güçlü iradesini gösteriyor." dedi.

Ölenlerin yakınlarını temsil eden Azm da "kalbi kırık" biri şeklinde kendisini tanıtarak, "Unutmamızı istiyorlar ancak nasıl unutacağız ki? Yaşananlar onlar için yabancı bir ülkede olmuş gibi geliyor, devlet kendi vatandaşlarını görmezden geliyor. 4 Ağustos'ta yaşanan bir cinayetti. Bugün ise yargıya sesleniyoruz: Uyan. Adalet ve gerçekler seni çağırıyor ki suçlular cezalarını bulsunlar." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

 

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