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Dünya

Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı

Lübnan'da, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 09:25:00 -
Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan askeri mahkemenin açıklamasında, şiddetli patlamanın meydana geldiği salı gününden beri yürütülen soruşturma kapsamında Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yürütülen soruşturmanın, patlamaya yol açan her türlü etkeni kapsadığına işaret edilen açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar Beyrut Limanı Yönetim Kurulu ve gümrük idaresi yetkilileri ile bakım çalışanları ve patlamanın meydana geldiği 12 Nolu ambar çalışanlarından 18 kişinin ifadesi alındı." denildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Lübnan Hükümeti dün, patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

 

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