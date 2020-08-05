Beyrut Büyükelçisi'nden dikkat çeken açıklama: Amonyum nitrat durduk yere patlamıyor

Lübnan, dün akşam dehşeti yaşadı. Depoya kaldırılan amonyum nitratın patlaması sonucu 100 kişi öldü 4 bini aşkın kişi de yaralandı. Ölen ve yaralananlar arasında Türk var mı? Patlama ihmal yüzünden mi meydana geldi sabotaj yüzünden mi? Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

İşte Çakıl'ın açıklamalarının satır başları:

Patlama büyükelçiliğimizin resmi ikametgahına yaklaşık 1.5 km uzaklıkta meydana geldi. Beyrut Limanı şehir merkezindedir ve hemen 1.5 km uzaklıktaki alanı yerleşim alanıdır. Ben o sırada Büyükelçilik ikametgahındaydım. Zaten yangının çıktığını bulunduğum bölgeden gördüm. Yangını izlerken de patlamaya şahit oldum. Gerçekten son derece şiddetli bir patlama oldu. Kızılhaç'ın rakamlarına göre en az 100 kişi hayatını kaybetti. 4 binden fazla yaralı var.

"4 Türk vatandaşımız yaralı"

4 Türk vatandaşımız yaralı. 3 vatandaşımız taburcu oldu. 1 vatandaşımıza dikiş atıldı. Vatandaşımızın talebi üzerine THY ile en kısa sürede Türkiye'ye göndereceğiz. Fakat hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bir vatandaşımızın vücudunda kırıklar var. Dün gece ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçti. Bu vatandaşımızın sağlık durumu gayet iyiye gidiyor. Büyükelçiliğimizin 7/24 açık olan iki tane acil durum hattı var. Patlamadan sonra duyuru yaparak acil durum hatlarımızı ilettik. Şu ana kadar bir kayıp başvurusu yok. THY seferlerine devam etmekte. Beyrut Havalimanı açıktır.

Lübnan'da yaşayan Türk topluluğu iki gruba ayırmak mümkün. 50 bin civarında Mardin kökenli soydaşımız Lübnan'da yaşamaktadır. Bunlardan yaklaşık 14 bin 200'ü aynı zamanda Türk vatandaşıdır. Bunun dışında da Kuzey Lübnan'da 3 bin, Bekaa Vadisi'nde 5 bin civarında Türkmen soydaşımız yaşamakta. Lübnan'da neredeyse 60 bine yakın Türk varlığı mevcut.

Büyükelçilik hasar gördü mü?

Patlamada Büyükelçilik ikametgahı hasar gördü. Ama Büyükelçilik binamızda bir hasar söz konusu değil. Ben de şu anda elçilik binasındayım. Elçilik binamız patlama yerine yaklaşık 10 km uzaklıkta. Burada bir iki cam kırığı söz konusu sadece. İkametgahta ise biraz hasar meydana geldi.

Sabotaj mı?

Bize gelen bilgiler medyaya gelen bilgilerden farklı değil. Bir terör saldırısı mı? Bunu söylemek çok zor. Ortada bir yangın var. Bu yangın önce havai fişek deposunda başlıyor. Ki ben de bunu uzaktan gördüm. İtfaiyenin siren seslerinden irkilerek dışarıda bir şey olduğunu anladık. Baktığımızda da limanda duman bulutları vardı ve bir yangın çıktığını fark ettik. Ancak siyah bulutların yanında bir süre sonra açık kahve rengi çok daha büyük bir bulut tabakası oluştu ve patlama meydana geldi. Bu patlamaya neden olan yangın ihmalden mi çıktı yoksa bir sabotaj mıdır, bu henüz net değil. Tabii bütün ihtimaller söz konusu. Yangın patlamayı tetikliyor. Yoksa amonyum nitrat durduk yere patlamıyor.