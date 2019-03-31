Beypazarı yerel seçim sonuçları 2019 Ankara Beypazarı 31 Mart seçimleri Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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Beypazarı belediye başkan adayları 2019

AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Beypazarı belediye başkan adayı Veysel Ayık

Vatan Partisi Beypazarı belediye başkan adayı Filiz Kayaönü

Beypazarı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.4

MHP % 33.8

CHP % 10.6

HDP % 1.4

Tuncer Kaplan kimdir?

AK Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan 1968 yılında Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlayan Kaplan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Halen Yakın Doğu Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir. 2009-2014 Yılları arasında BELSO A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Halen çiftçilikle iştigal etmekte olup, KAPLAN LTD. ŞTİ firmasının sahibidir.

Kaplan 1993 yılında siyasete atılmıştır. Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1998 yılında Fazilet Partisi İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ak Parti Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yürüttükten sonra, 2006 yılında ilçe başkanı seçilmiştir.30 Mart 2014 yerel seçimlerde AK Parti Beypazarı Belediye Başkan adayı olan Tuncer Kaplan, %52 oy' alarak Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

Tuncer Kaplan 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine AK Parti'den Ankara İli, Beypazarı İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti

Cumhur ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla Cumhur, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Millet ittifakı 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıylaMillet, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.