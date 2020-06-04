  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beypazarı Belediyesinden iş yerlerine denetim

Beypazarı Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilçede faaliyete geçen iş yerlerini denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:11:36 -
Beypazarı Belediyesinden iş yerlerine denetim

Beypazarı Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilçede faaliyete geçen iş yerlerini denetledi.


Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni normalleşme süreci kapsamında faaliyetlere başlayan işletmeleri denetledi. Kafe, kahvehane ve lokantalarda sosyal mesafe ve hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden ekipler, işletme sahiplerini uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerimizi ve hijyen çalışmalarımıza periyodik olarak devam ediyoruz. İşletmelerimizi ve vatandaşlarımızı yeni süreçle alakalı olarak bilgilendirerek gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte tekrar faaliyete başlayan esnaflarımıza da bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı