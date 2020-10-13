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Aktüel Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu   düzenlendi
Aktüel

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu   düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:47:46 -
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu   düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda daha önce teknik ve fiziki takiple tespit ettiği çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Konvoy halinde İstiklal, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev Mahallesi'ne giden polis ekipleri, belirlenen adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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