Beyoğlu'ndaki patlamadan son anda kurtuldu! Korkunç detayı o turist anlattı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamadan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. 6 kişiye mezar olan Beyoğlu patlamasında bomba dolu çantayı banka yerleştiren kadın kıskıvrak yakalandı. Olay anında Beyoğlu'nda binlerce turist de vardı. Olaya tanıklık eden İtalyan turist, İngiliz Mirror gazetesine yaşadıklarını anlattı.

30 yaşındaki Massimo D'Angelo, Pazar günü İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde yaşanan patlamanın ardından "binlerce olmasa da yüzlerce insanın koşup bağırdığını hatırlıyorum" dedi.

Loughborough Üniversitesi Doktora adayı D'Angelo, güneşli harika bir sonbahar gününün "kabusa dönüştüğünü" söyledi.

Taksim Meydanı'ndan Galata'ya yürüyorduk ve İstiklal'den geçmemiz gerekiyordu. Aniden patlama sesi duyduk, sonra etraf sessizleşti.

İtalya D'Angelo, "Arkadaşlarımla birlikteydim, bir müzeye gitmiştik ve bir kahve içmeye karar verdik. Taksim Meydanı'ndan Galata'ya yürüyorduk ve İstiklal'den geçmemiz gerekiyordu. Aniden patlama sesi duyduk, sonra etraf sessizleşti. Sanırım herkes birkaç saniye neler yaşandığını anlamaya çalıştı, bu birkaç saniye sürdü. Sonra barut gibi bir şeyin yandığını düşündüm, kokuyu hatırlıyorum çok garipti.

"Binlerce olmasa da yüzlerce insanın koşuşturup bağırdığını" söyleyen D'Angelo, "Gerisi bulanık, bundan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Sahil tarafından doğru inmeye başladım çünkü bunun daha güvenli olacağını düşündüm.

Hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmadım

Hayatında hiç bu kadar hızlı koşmadığını söyleyen D'Angelo, "Bazı masaların altına saklanmaya çalışan insanları gördüm, bu beni çok korkuttu. Başka bombalar varsa ne yapmalıyız diye düşündüm, gerçekten bilmiyordum. Yani, şanslıyım ki bu ilkti ve umarım son kez olur." ifadelerini kullandı.

Patlamanın ardından şehrin her yerinden gelen ambulans, polis, helikopter sesleri duyduğunu belirten D'Angelo, "Abartmıyorum, sadece birkaç dakikalık fark vardı. Bu yüzden kurtulmuş gibi hissediyorum." dedi.