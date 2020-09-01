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Aktüel Beyoğlu'ndaki bina yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Aktüel

Beyoğlu'ndaki bina yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:05:20 -
Beyoğlu'ndaki bina yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre Piyalepaşa Mahallesi Akman Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve zabıta ekiplerince yangının bulunduğu binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin, merdivenli itfaiye araçlarıyla yangına müdahalesi sürüyor.


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