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Aktüel Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yapan şüpheli yakalandı
Aktüel

Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yapan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 19:32:09 -
Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince,14 Eylül'de yankesicilik ve kapkaç konularıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 Eylül'de Beyoğlu'nda meydana geldiği belirlenen yankesicilik ve kapkaç konusuyla ilgili her iki konuyu da gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. isimli yaşı küçük şahsın, 14 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi'nde yakalandığı ve hakkında yankesilik-kapkaç suçlarından adli işlem yapıldığı aktarılarak, şu bilgilere yer verildi:

"20 Eylül tarihinde bazı basın yayın organlarında 'Taksim'de kapkaç dehşeti: Burası artık böyle' başlığı olay ile ilgili faili yakalamamış şeklinde haber yapıldığı anlaşılmıştır."


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