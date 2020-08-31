Beyoğlu'nda silahlı kavga
İstanbul’da Beyoğlu Okmeydanı'nda restoranda oturan bir grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.
Gece saat 03.00 sıralarında İstanbul’da Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi'nde bulunan bir restoranda oturan kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma yaşandı. Mekan dışına çıkan grup dışarıda kavga etmeye başladı.
Kavgaya karışanlardan biri çıkardığı silahla ateş edince restorana ve lüks bir otomobile mermiler isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.