  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Beyoğlu'nda silahlı kavga
Gündem

Beyoğlu'nda silahlı kavga

İstanbul’da Beyoğlu Okmeydanı'nda restoranda oturan bir grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 04:59:00 -
Beyoğlu'nda silahlı kavga

Gece saat 03.00 sıralarında İstanbul’da Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi'nde bulunan bir restoranda oturan kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma yaşandı. Mekan dışına çıkan grup dışarıda kavga etmeye başladı.

Kavgaya karışanlardan biri çıkardığı silahla ateş edince restorana ve lüks bir otomobile mermiler isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş
Medya

Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş

Rakip olduğu ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla saatleri denk gelen Didem Arslan Yılmaz'ın programı reytinglerde büyük d..
Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler
Dünya

Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan karşıtı bir hamleye imza a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı