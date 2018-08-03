Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu 1 kişi yaralandı.03 Ağustos 2018 Cuma 09:20
İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, daha kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi.
Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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