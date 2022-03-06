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Gündem Beyoğlu'nda pikap takla attı: 3 kişi yaralandı
Gündem

Beyoğlu'nda pikap takla attı: 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda trafik tabelasına çarpan pikap, orta refüjü aşarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 07:36:00 - 2022-03-06 07:36:57
Beyoğlu'nda pikap takla attı: 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde Karaköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Adem Ceylan'ın kullandığı 76 DC 646 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce Refik Saydam Caddesi üzerindeki trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjü aşan pikap, Karaköy girişi Tersaneler Caddesi'ne uçarak takla attı.

Kazada, pikabın sürücüsü Adem Ceylan ile yanında yolcu olarak bulunan Sinan Ceylan ve Nevruz Mankuli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Ceylan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinden geçen bazı sürücülerin cep telefonlarıyla görüntü alması, bazılarının da canlı yayın yaparak kaza detaylarını yayınlaması dikkat çekti.

Polis ekipleri, kazanın olduğu caddede önlem alırken, Karaköy istikametine yol bir süre kapandı. Takla atan pikabın olay yerinden kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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