  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
için kalan
Yerel

Beyoğlu'nda paket getirdiği görülen bir kargocu apartman girişine idrarını yaptı

Beyoğlu'nda paket teslim eden bir kargocu paketi teslim ettikten hemen sonra apartmanın girişine idrarını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:16:00 -

Apartman sakinlerini şok eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kulaksız Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Paket teslim etmeye giden kargo görevlisi, paketi teslim ettikten sonra çıkmak üzereyken apartmanın girişine idrarını yaptı.

Giriş kattaki dairede yaşayanların duvarda ıslaklığı fark etmesi üzerine çocukların duvara tuvaletini yaptığını düşündü. Ancak güvenlik kameraları incelendiğinde idrarını yapan kişinin paket teslim etmeye gelen kargo çalışanı olduğu anlaşıldı. Apartman sakinleri kargo görevlisinden şikayetçi oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı