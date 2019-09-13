0553 313 94 23

Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz turistlerin cesetleri Adli Tıpa kaldırıldı

-Beyoğlu’nda, bir otel odasında ölü bulunan İngiliz uyruklu 1’i kadın 2 kişinin cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 22:10
Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz turistlerin cesetleri Adli Tıpa kaldırıldı

-Beyoğlu’nda, bir otel odasında ölü bulunan İngiliz uyruklu 1’i kadın 2 kişinin cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Kumbaracı yokuşunda bir apart otelde meydana gelmişti. İddiaya göre, tatil için Türkiye’ye gelen İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula De S. (59) bir süre önce otele yerleşti. İstanbul’u dolaşan ikili en son 11 Eylül’de otel odasına girmiş ve çiftten daha sonra haber alınamamıştı. Sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli, kapının açılmaması üzerine yetkililere bilgi verdi. Kapıyı açan otel yetkilileri iki turisti yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kişinin de öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken, ölüm nedeninin alkol ve uyuşturucu kaynaklı olabileceği belirtildi. Yapılan incelemenin ardından cesetler yaklaşık 5 saat sonra belediyeye ait cenaze aracıyla Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 43 bin 472 kişi izledi
    1. Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 43..
    2. Metin Oktay unutulmadı
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 55..
    4. Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa:..
    5. Futbol: Süper Lig
    6. Galatasaray'a 3 puanı Falcao getirdi!
    7. Basketbol: Gloria Kupası
    8. Teknofest İstanbul ziyaret saatleri 2019
    9. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat..
    10. Serdal Adalı'nın acı günü
    11. Maçın ardından
    12. İzmir’de 142 kaçak göçmen yakalandı
    13. Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının..
    14. Teknofest nerede yapılacak?
    15. Vefat eden eski Zimbabve Devlet..
    16. Hollanda polisinden göçmenlere..
    17. Bakan Albayrak'tan faiz indirimi..
    18. Kabine değişecek mi? Erdoğan'dan flaş..
    19. Fatih Terim maçı locadan takip etti
    20. Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz..
    21. Karahasanoğlu'nun şoke eden askerlik..
    22. Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu:..
    23. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    24. "Sporcularımız Dünya Güreş..
    25. Martin Linnes’ten takıma destek
    26. Feyzioğlu: Hepsinin yüzlerine çarpacağız
    27. Kolonlarında çatlak oluşan bina..
    28. Ayçiçeği üreticisinin fiyat sıkıntısı
    29. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    30. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonda 6..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi