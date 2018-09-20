Beyoğlu’nda nefes kesen narkotik operasyonu: 4 kişi gözaltında

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliğine bağlı narko timleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Alınan bir ihbarı değerlendiren narko timleri, akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Beyoğlu İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde bulunan bir binaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daireye çıkan polis, uyarılara rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırdı. Eve baskın yapan polis, imha edilmek üzere olan uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

NARKO TİMLER MAHALLEYİ DİDİDK DİDİK ARADI

İhbar üzerine yapılan eş zamanlı operasyonda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliğine bağlı narko timleri mahalledeki evleri didik didik aradı. Evin balkonundan çatıları kontrol eden narko timleri tırmanarak girdikleri ev içerisinde arama yaptı.

ADRESLERDE POŞET POŞET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Beyoğlu’nda önceki akşam narko timleri tarafından yapılan operasyonda koçbaşlarıyla belirlenen adreslerin kapılarını teker teker kırdı. Dairelere giren Narko timleri şüphelileri yere yatırarak kelepçeledi. Narko timlerinin adreslerde yaptığı aramalarda her yerden adeta uyuşturucu fışkırdı. Bazı adreslerde ise poşet poşet uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan çok miktarda paraya el konuldu. Maddelerin bulunduğu dairelerdeki şahıslar ise gözaltına alındı.

KAPIYI AÇMAYIP UYUŞTURUCU MADDELERİ BALKONDAN ATTILAR

Polisin uyarılarına rağmen kapı açılmayınca koçbaşı getirildi. Polis koçbaşıyla kapıyı kırmaya çalışınca içerideki şüpheliler ellerindeki poşetlenmiş halde olan uyuşturucuları balkondan aşağıya attı. Daire içerisine giren narko timleri yapılan aramada şüphelilerin lavaboya atarak imha etmeye çalıştıkları uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 KİŞİYE GÖZALTI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliğine bağlı Narko timleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.