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Beyoğlu'nda motosiklet kazası: 2 kişi yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda seyir halindeki bir motosiklet, demir parmaklıklara çarptı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:15
Beyoğlu'nda motosiklet kazası: 2 kişi yaralı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosiklet, Refik Saydam Caddesi üzeri Unkapanı istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir parmaklıklara çarptı.

Bir süre daha demirlere çarparak giden motosiklet üzerindeki abi ve kardeş olduğu öğrenilen 2 kişi motosikletten yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, sedyeye konulan abi ve kardeş ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALI HALDE ABİSİNİ SORDU

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir parmaklıklara çarparak ilerleyen motosiklet üzerinden düşen ve kimliği öğrenilemeyen abi ve kardeşe sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeye konularak ambulansa bindirildiği esnada yaralı olan kardeşi sağlık görevlilerine yaralanan diğer abisinin durumunu sorarak ‘Abimin durumu nasıl abim yok abim’ dedi.

Olayı gören bir vatandaş, “ Gelirken demirlere vurdular. Kıvılcımlar çıktı. Motor aşağı fırladı. Kendileri de oraya düştü” dedi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:15
  1. beyoğlu
  2. motosiklet
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  4. yaralı

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