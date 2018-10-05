Beyoğlu’nda kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kaza, saat 02:00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 AYP 60 plakalı otomobil, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Dolapdere istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler sökülürken, kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.



Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.