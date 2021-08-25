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Yerel Beyoğlu’nda kanlı saldırı: bir ölü, bir yaralı
Yerel

Beyoğlu’nda kanlı saldırı: bir ölü, bir yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 04:33:00 -
Beyoğlu’nda kanlı saldırı: bir ölü, bir yaralı

Karaköy Mahallesi Necatibey Caddesi’nde bir grup, Halit Talha Ertuğrul ve Süleyman Köker isimli iki arkadaşla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, iki arkadaşı tabancayla vurarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı.

Durumu ağır olan Halit Talha Ertuğrul müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybederken Süleyman Köker’in tedavisi sürüyor.

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