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Yerel Beyoğlu'nda kamyon aşırı yük nedeniyle yan yattı
Yerel

Beyoğlu'nda kamyon aşırı yük nedeniyle yan yattı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 23:46:00 - 2023-05-09 00:48:52

Beyoğlu'nda demir yüklü kamyon, sokağa gireceği esnada aşırı yük nedeniyle yan yattı.

Beyoğlu'nda demir yüklü kamyon, sokağa gireceği esnada aşırı yük nedeniyle yan yattı.

Olay, Beyoğlu Kulaksız Caddesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DP 7798 plakalı kamyon bir sokakta damperini kaldıracağı esnada aşırı yük nedeniyle yan yattı. Sürücü kazadan sonra kamyonun içinden kendi imkanlarıyla çıkarken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı

Bölgeye gelen ekipler sokağın giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri alırken, yola devrilen malzemeler bölgeye getirilen vinç yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonrasında kamyon çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı.


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