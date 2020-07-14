Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisi yakalandı
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir iş yerinden 2 televizyon ve 1 dizüstü bilgisayarı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, 29 Haziran'da Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 3 televizyon 1 dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslardan Mahsun K. (24) aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından Mahsun K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.