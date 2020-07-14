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Aktüel

Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:23:54 -
Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir iş yerinden 2 televizyon ve 1 dizüstü bilgisayarı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, 29 Haziran'da Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 3 televizyon 1 dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslardan Mahsun K. (24) aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından Mahsun K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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