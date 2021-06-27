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Beyoğlu'nda esnaf birbirine girdi!

Beyoğlu’nda mekan işleten bir şahıs ile fırın çalışanları arasında kavga çıktı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kavgada masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:39:00 -

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Taksim’de yaşandı. Mehmet S.S. isimli işletmeci, aralarında husumet bulunan fırın sahibi Mustafa A. ile tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mustafa A. ve yanındaki fırın çalışanları Mehmet S.S.’ye masa, sandalye ve demir sopalarla saldırdı.

Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan arbedede Mehmet S.S., Mustafa A.’yı bıçakladı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa A. tedavi altında alındı.

Polis ekipleri olaydan sonra Mehmet S. S.’yi gözaltına aldı.

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