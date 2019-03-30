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Beyoğlu’nda Cumhur İttifakı mitingi

AK Parti Beyoğlu Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nda yapılan büyük mitingde konuştu.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:28
Beyoğlu’nda Cumhur İttifakı mitingi

AK Parti Beyoğlu Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nda yapılan büyük mitingde konuştu. Yıldız, "Allah’ın izniyle tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu millete kimse diz çöktüremez. Bayrakla başlayan yürüyüşümüz sandıkta AK Parti’nin zaferiyle sonuçlanacak” dedi.


Beyoğlu’nun sokakları kırmızı beyaza büründü. Okmeydanı’ndan Kasımpaşa’ya yaklaşık 400 metrelik Türk bayrağıyla "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Kızılay Meydanı’nda Cumhur İttifakı mitingi düzenlendi. Mitinge Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan gibi isimler de katıldı.


Mitinge konuşan AK Parti Cumhur İttifakı Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, "İstanbul’dan, Yeni Zelanda’dan meydan okuyanlara, Ayasofya’nın minarelerini yıkıp İstanbul’u Konstantinopol yapmak isteyenlere en güzel cevabı Kasımpaşa, Beyoğlu, İstanbul verecek. Onlara diyeceğiz ki bin yıldır buradayız. Selçuklu, Osmanlı olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak buradayız. Biriz, beraberiz ve hep birlikte güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz. Büyük Türkiye yürüyüşünü hiçbir şekilde engelleyemeyecekler. Allah’ın izniyle tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu millete kimse diz çöktüremez. Bayrakla başlayan yürüyüşümüz sandıkta AK Parti’nin zaferiyle sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından sanatçı Ali Kınık sahne aldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:28
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