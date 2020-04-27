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Aktüel

Beyoğlu'nda bir evin mutfağında çıkan yangında 3 kişi yaralandı

2020-04-27 16:31:23 -
Beyoğlu'nda bir evin mutfağında çıkan yangında 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'da bir evin mutfağında tüpün alev alması sonucu çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kulaksız Mahallesi Arda Caddesi'nde Türkmenistanlı ailenin ikamet ettiği bir dairenin mutfağında yangın çıktı. Tüpün gaz kaçırması sonucu çıktığı belirlenen yangında alevler mutfakta bazı eşyalara sıçradı. Yangın ev halkı tarafından söndürüldü.

Düzensiz araç parkı ve sokağın dar olması sebebiyle itfaiye araçları sokağa giremedi. Olay yerine yürüyerek giden itfaiye erleri, soğutma çalışması yaparak yanan tüpü dışarı çıkarttı.

Polis, güvenlik şeridi çektiği sokakta, araç megafonundan vatandaşa sosyal mesafeye uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Alevlere müdahale ederken el ve kolunda yanık oluşan 3 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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