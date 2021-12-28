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Yerel Beyoğlu'nda bıçaklanan ABD'li turist hayatını kaybetti
Yerel

Beyoğlu'nda bıçaklanan ABD'li turist hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla sokakta yürürken kendilerine omuz atan grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Baldırından yaralanan turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ferhat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 19:58:00 -
Beyoğlu'nda bıçaklanan ABD'li turist hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazar günü saat 05.50 sıralarında meydana gelen olayda; 20 gün önce İstanbul'a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken, karşı yönden gelen gruptan bir kişi omuz attı. Ray, uzaklaşmak isterken grup üyeleri tekme ve yumruk atarak saldırdı.

Saldırı sırasında, grubun içindeki bir kişi bıçağı Amerikalı turistin baldırına sapladı. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Ray hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amerikalı turistin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırı ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Leonard Samuel Ray ile arkadaşının sokakta yürüdüğü, bu sırada karşıdan gelen 5 kişilik gruptaki bir kişinin omuz attığı görülüyor. Ray, uzaklaşmak isterken gruptakiler tekme ve yumruklarla saldırıyor. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliler, daha sonra bir taksi durdurmalarına rağmen binmeyerek ara sokağa sapıyor. Bir başka taksiye binen şüpheli Ferhat K., taksiden indikten sonra dans eder gibi hareket yapıyor.

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