Beyoğlu yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Beyoğlu 2019 yerel seçim sonuçları AK Parti CHP oy oranları

Beyoğlu seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Beyoğlu ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Beyoğlu seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Beyoğlu son durum ne? AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız ile CHP’nin Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş arasında geçmesi beklenen Beyoğlu yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Beyoğlu oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Beyoğlu belediyesini kim kazandı? YSK Beyoğlu yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Beyoğlu seçim sonuçları. İstanbul Beyoğlu 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Beyoğlu 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Beyoğlu seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Beyoğlu hangi parti en fazla oy aldı? Beyoğlu belediyesini kim kazandı? Beylikdüzü seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Beyoğlu 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Beyoğlu yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Beyoğlu yerel seçim sonuçları, Beyoğlu 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Beyoğlu partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Beyoğlu’nda 24 Haziran 2018 seçimlerinde 170.779 seçmen oy kullanırken, Beyoğlu’nda seçimlere katılım Oranı ise % 85.27 olmuştu.

BEYOĞLU YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Beyoğlu belediye başkan adayları 2019

AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız (Cumhur İttifakı)

CHP Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş

SP Beyoğlu belediye başkan adayı Mehmet Yıldız

Vatan Partisi Beyoğlu belediye başkan adayı İzettin Özgibar

BBP Beyoğlu belediye başkan adayı Ali Rıza Biberoğlu

Haydar Ali Yıldız, TBMM'de yer alan biyografisine göre 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Baba adı Rızvan, anne adı Havva'dır.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AK PARTİ Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK PARTİ Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK PARTİ İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Beyoğlu belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Beyoğlu’nda seçmenler Beyoğlu yerel seçim sonuçlarına göre Beyoğlu belediyesini kim kazandı? Beyoğlu belediyesi hangi partiden? Beyoğlu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Beyoğlu seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Beyoğlu seçim sonuçlarını, Beyoğlu’nda partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

CHP Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Adayları 2019

1. Süleyman Solmaz

2. Orhan Alkan

3. Mehmet Mendillioğlu

4. Demir Kamil Görgün

5. Ahmet Yıldırım

6. Osman Çavuşığlu

7. Reyhan Meral

8. Ramazan Ender Tiryki

9. Rıdvan İlhan

10. Ethem Gültekin

11. Bülent Horlu

12. Ali Asker Ekici

13. Selami Can

14 Birsen Derdiyok

15 Münevver metin

16 Şengül Ezberce

17. Engin Çankal

18. Menteş Emre

19. Oktay Budak

20. Demet Salihoğlu

21. Bekir Kırankaya

22. Dilara Atik

23. Ekrem Sancak

24. Necati Yılmaz

25. Şükrü Güven

26. Kadriye Taşdelen

27. Barış Koç

Beyoğlu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Misbah Demircan % 47.8

CHP adayı Aylin Kotil Yıldırımer % 35.2

HDP adayı Seyhan Alma % 7.3

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)