Beyoğlu Kültür Yolu Projesi şehrin ve bölgenin cazibesini arttıracak

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Galataport'tan Taksim Meydanına uzanan "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi, İstanbul'un cazibesini arttıracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan proje güzergahındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



Yıl içinde tamamlanması ve İstanbul ile Türkiye'nin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması hedeflenen turistik rota, Galataport'tan başlayıp Taksim Meydanına kadar uzanıyor.

Galata Kulesiyle başlayan güzergah, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Emek Sineması, Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Atlas Pasajı İstanbul Sinema Müzesi ve Taksim Camii Kültür Merkezi ile devam ederek Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile son buluyor.

- Galata Kulesi 15 Eylül'de açılacak

Rotanın ilk ayağı dünyanın sayılı projelerinden biri olarak turistleri İstanbul'a çekmesi hedeflenen Galataport olacak.

Turizm açısından daha değerli hale gelecek meydanıyla güzergahın ilk durağı olan Galata Kulesi kültür sanat etkinliklerinin de başlangıç noktası olacak.

Çalışma kapsamında, Galata Kulesi içinde yer alan ve kuleyle bağdaşmayan kafeterya, restoran, mutfak ve çalışma ofisleri dışarıya çıkarılacak. Yapı, teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı, ağırlıklı olarak dijitalin kullanılacağı bir müze haline getirilecek. İstanbul'un cazibe noktaları, tüm detaylarıyla kuleden gözlemlenebilecek.

- Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi açıldı

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin ikinci durağı Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 7 Haziran'da açıldı. Yeni nesil kültür merkezi olarak sanatseverlerle buluşturulan yapı, 110 kişilik tiyatro, 97 kişilik sinema salonu, 140 metrekarelik ana sergi salonuna ek 2 küçük sergi salonu ve fuaye alanlarıyla hizmet veriyor.

Beyoğlu'ndaki önemli Osmanlı eserlerinden Galata Mevlevihanesi de yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir mekan olarak proje güzergahında yer alıyor. Semahane, derviş odaları, şeyh dairesi, hünkar mahfili, bacılar dairesi, ecnebiler mahfili, kütüphane, sebil ve muvakkithane gibi bölümleriyle ilgi gören yapının bahçesinde ise Şeyh Galip Türbesi ile Halet Efendi Türbeleri ziyaret edilebiliyor.

Müzedeki Semahane binasında ise sema alanı, tasavvuf ve tarikat eşyaları, güzel sanatlar bölümleri, hat levhaları ve müzik aletleri görülebiliyor.

- Tüm mekanlarda çalışmalar hızla sürüyor

Tarih, kültür, sanat ve gastronomi ile İstanbul'un medeniyet kimliğinin zihinlere aktarılmasına katkı sağlayacak proje kapsamındaki diğer mekanlarda da çalışmalar hızla sürüyor.



Emek Sineması ve Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi ile devam eden proje güzergahındaki tüm mekanların yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Atlas Pasajı Sinema Müzesi'nin eylül ayı içinde hizmete açılması planlanıyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 2 yıl önce atılan 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camisi bünyesinde açılacak kültür merkezinde İslam eserleri sergilenecek.

Mimar Murat Tabanlıoğlu imzası taşıyan ve tamamlandığında opera ve tiyatro salonunun yanı sıra sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathanelerinin yer alacağı yeni Atatürk Kültür Merkezinin inşaatı da yıl sonuna kadar bitirilecek.

Bölgede bulunan turistik değerlere ilgi ve dikkati çekmek üzere projelendirilen bir turistik rota markalaması olan "Beyoğlu Kültür Yolu", Karaköy, Yüksek Kaldırım, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Gümüşsuyu, Dolmabahçe ve Kabataş bölgelerinden de geçiyor.