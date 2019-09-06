0553 313 94 23

Beyoğlu börekçide silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesindeki bir börekçide, silahlı saldırı meydana geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 07:34
Beyoğlu börekçide silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesindeki bir börekçide, silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Olay, 06.00 sularında Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerindeki bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce börekçide henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edildi.


Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 07:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'ye isyan gün geçtikçe artıyor
    1. HDP'ye isyan gün geçtikçe artıyor
    2. Mülteci akını için Avrupa etten duvar..
    3. Kara yollarında durum
    4. Metin Feyzioğlu: Alman Şansölyesiyle..
    5. HDP’li Ahmet Türk belediye bütçesinden..
    6. İstanbul Beyoğlu'na bu sabah silahlar..
    7. Mısır'da o da babası gibi gece yarısı..
    8. Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire..
    9. Haftanın son gününde Dolar ne durumda?
    10. İhracı istenen Davutoğlu ve eski 3..
    11. Eleştiri oklarının hedefindeki..
    12. Orman Genel Müdürlüğü alımı OGM..
    13. 06.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    14. Uykusuzluk tedavisi için hangi doktora..
    15. Tarım ve Orman Bakanlığı alım başvuru
    16. 2,5 yaşındaki çocuğa içki..
    17. HDP'ye isyan büyüyor! Aileler..
    18. Beyoğlu börekçide silahlı saldırı 1..
    19. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi..
    20. Meteoroloji'den 30 il için yağış..
    21. Börekçide dehşet anları! 1 ölü, 1 yaralı
    22. Yeniden güç artırdı! Ölü sayısı..
    23. Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    24. Üç katlı iş yeri alev alev böyle yandı
    25. ABD'nin gündeminde İran'a yönelik..
    26. Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece..
    27. Ataşehir'de iş yeri yangını
    28. Cinayet zanlısı koca Niğde’ye getirildi
    29. Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda..
    30. Boşanma aşamasındaki eşini öldüren..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'