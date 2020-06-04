Beyoğlu Belediyesinden İBB'ye sert tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) skandalları bitmek bilmiyor. İBB'ye bağlı ekipler Beyoğlu Belediyesine ait maske ve dezenfektan stantlarını zorla söktü. Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi yaptığı açıklamada İBB'ye tepki göstererek "Herkes bilmelidir ki, bu tür hukuk dışı eylemler vatandaşlarımıza hizmet etmemizi engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

İşte Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklama:

"Tüm dünyayı etkileyen Covid 19 (Koronavirüs) salgını sebebiyle devletimiz 10 Mart itibariyle ciddi önlemler almaya başladı. Taksim İstiklal Caddesi de en yoğun mekanlardan birisi olduğu için Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan kişilerin maske takması ve aralarındaki 3 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmeleri zorunlu hale getirildi.

Bu karar kapsamında caddeye giriş çıkışlarda kontrolü sağlamak, vatandaşlarımızın sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla İstiklal Caddesi’nin Taksim girişine, Tünel Meydanı girişine ve Galatasaray Meydanı’na stantlar kurduk. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz kurduğumuz stantlarda; caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir yandan ücretsiz maske dağıtırken bir yandan da cihazlarla ateşini ölçtü ve ellerine dezenfektan sıktı. Yaklaşık iki aydır devam eden uygulama ile vatandaşlarımıza yaklaşık 1 milyon ücretsiz maske dağıttık. Tüm bunların yanı sıra cadde boyunca devriye gezen ekipler sosyal mesafe kuralı ile ilgili sürekli olarak anonslar yapıyor. Ekipler ayrıca İstiklal Caddesi’ni gün boyunca Drone ile havadan denetliyor. Kurallara uymayan vatandaşlar tespit edilerek ilgili birimler bilgilendiriliyor ve anında müdahale ediliyor.

Vatandaşlarımızın büyük beğenisini toplayan hizmetlerimiz yerel ve ulusal basında geniş yer buldu ve virüs salgınıyla mücadele de örnek çalışma olarak gösterildi. Kamuoyunda büyük takdir toplayan çalışmalarımız, İstanbul’un en kalabalık caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi’nde hiçbir önlem alma gereksinimi duymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) rahatsız etti.

30 Mayıs Cumartesi günü hiçbir hukuki gerekçe sunmadan yüzlerce araç ve ekiple baskın yapar gibi İstiklal Caddesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarımıza Pandemi sürecinde hizmet vermek için kurduğumuz statlarımızı, tramvay seferlerine engel olacağını öne sürerek kaldırmak istedi. Yapılan görüşmelerin ardından stantlarımızda tramvay seferlerine engel olmayacak şekilde düzenleme yaparak hizmetimize devam ettik.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 Haziran gecesi saat 03:00 civarında kamyon, vinç gibi araçları ve yüzlerce personeliyle birlikte, hizmetlerimizi hazmedememiş eşkıya mantığıyla İstiklal Caddesi’ne gelerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kurduğumuz stantlarımızı yerlerinden söküp kamyonlara yükleyerek götürmüştür. Herkes bilmelidir ki, bu tür hukuk dışı eylemler vatandaşlarımıza hizmet etmemizi engelleyemeyecektir. Beyoğlu Belediyesi olarak İstiklal Caddesinde bugüne kadar vermiş olduğumuz hizmetlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz.

Belediyemizi işgalci gibi göstererek yapılan bu hukuk dışı uygulamayı şiddetle kınıyor, İBB’nin bu eşkıya tutumuna karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 6 Mayıs 2020’de Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’nde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması ile ilgili aldığı karar aşağıdadır."