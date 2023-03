Beyoğlu Belediyesi her gün 15 bin depremzedeye iftar ve sahur yemeği verecek

Beyoğlu Belediyesi her yıl Ramazan ayında on binlerce kişiyi ağırladığı gönül sofralarını bu yıl Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kuracak. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olan gönül sofralarında her gün 15 bin depremzede iftar ve sahurlarını yapacak.