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Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!

Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

12 Temmuz 2018 Perşembe 01:45
Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!

Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

1. Şeker ve şeker ürünleri

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

2. Alkol

Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara yol açabilir.

3. Fast Food

Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.

Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.

4. Kızarmış yiyecekler

Bütün işlenmiş yiyecekler kimyasallar, katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular içerir. Bunlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açar.

Kızarmış veya işlenmiş gıdalar beyin sinirlerini zedeler. Bazı yağlar ise diğerlerine göre daha zararlıdır. Doğadaki en toksik ve tehlikeli kızartma yağının ise ayçiçek yağı olduğu tespit edilmiştir.

5. İşlenmiş veya önceden pişirilmiş gıdalar

Tıpkı kızarmış gıdalar gibi işlenmiş gıdalar da merkezi sinir sistemine zarar verir. Bu da dejeneratif beyin bozukluğuna yol açar. İleriki yaşlarda Alzheimer´a neden olur.

6. Çok tuzlu gıdalar

Tuzun kalbe zarar verdiğini herkes bilir. Bilinmeyen şey ise tuzun içindeki yoğun sodyum beyne de zararlıdır ve düşünme yeteneğini zayıflatır. Zekayı da gerilettiği ispat edilmiştir.

7. İşlenmiş proteinler

Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır.

Doğal proteinler sinir sistemini yapılandırırken, işlenmiş proteinler tam tersini yapar. Yani sinir sistemini tahrip eder.

8. Trans yağlar

Kesinlikle her türlü trans yağdan uzak durulmalıdır. Trans yağlar bir çok ciddi soruna yol açar. Kalp sorunları, kolesterol ve obezite bunların en çok bilinenidir.

Az bilinen ise beyne de oldukça zarar verdiğidir. Refleksleri öldürür, beyin işlevinin kalitesini düşürür. Ayrıca felç riskini de maksimum düzeye çıkarır. Alzheimer benzeri etkileri de uzun vadede ortaya çıkar.

9. Yapay tatlandırıcılar

İnsanlar zayıflamak için şeker yerine yapay tatlandırıcı kullanırlar. Bunların daha az kalori içerdiği doğru olsa da faydasından çok zararı vardır. Uzun kullanımlarda beyin hasarına ve zihinsel bozukluklara yol açar.

10. Nikotin

Nikotinin zararları saymakla bitmez. Beyinle ilgili olanına gelince... Vücudunuzun en önemli organı olan beyninize kan gitmesini engeller. Kan gitmezse oksijen de gitmez. Bu da beyninizin yavaş yavaş ölmesine yol açar.

Kılcal damarları tıkadığı için nörotransmitterlerin üretilmesine engel olur ve işlevini engeller... Bu da sinir sistemini tüketir.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 01:45
  1. besinler
  2. beyin sağlığı
  3. beyni öldüren gıdalar
  4. Şeker ve şeker ürünleri
  5. Alkol
  6. Fast Food
  7. hafıza kaybı
  8. beyni öldüren yiyecekler
  9. şeker
  10. beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler
  11. Kızarmış yiyecekler
  12. İşlenmiş veya önceden pişirilmiş gıdalar
  13. Çok tuzlu gıdalar
  14. İşlenmiş proteinler
  15. Trans yağlar
  16. Yapay tatlandırıcılar
  17. zihinsel bozukluklar
  18. Nikotin

YORUM YAZ

  • nn13 sa önce
    ÖYLEYSE DOKTOR HASTASINA NEDENŞUNDAN BUNDAN UZAK DURUN DİYE TAVSİYE ETMİYORHEMEN DE YEMİNİ Mİ PİS OLDU VEYA BOZULDUARADA BİR KADİNBİR BAŞKA İMANLI DOKTOR ÇIKIYOR ANLATIYORBUNLARİN DEDİĞİNİTUTACAK KADAR BEYİNKALMADIKİ KAFADA TUTSUNLAR BENDE ZATENBU KONUYU ARAŞTIRIYORUMÇÜNKÜ HAYATI ÖNEM ARZ EDEN VATAN TOPRAKLARINI SATACAK KADARKÜFÜRE GAVURA KÖLE OLACAK KADAR NEDEN BEYİNSİZOLDU BU MİLLET DİYEDÜŞÜNÜYORDUM
  • nn9 sa önce
    Tarım bakanıbu gibi işlere bi el atsa iyi olur yağların içine ne katıldığı belirsiz bi firma yakalanmıştı bu firma yağların içine zehirlediniz veya hasta edici birşeyler kattığı deşifre olmuştubu gibi bütün yağ ve mamullerinin geni pişirilmiş çiğ ve beklemiş her tür analize tabi tutarakigıdanın aslı halini ortaya koymalı bu KONUYU güce gündüz analiz yapan bihastane gibi büyük bir binayayerleştirilmiş sağlam adamım yerleştirilmelidirbakıyorumadamlar herkes hastanamaz kıyamıyor oturmaktan kılıyor bunda bir hile veya bir bela veya bir fitnenin var
  • maraşlımaraşlı8 sa önce
    Yahu kardeşim bundan 50-100 yıl önce bu hazır gıdalarmı vardı. Neyle besleniyordu anamız babamız dedemiz. Saçma sapan yorumlar devlet işe el atmalıymış. Kendini kontrol edemeyen insana devlet napsın, Zina yapmayın diye devlet pipine kelepçemi taksın , bırakın artık herşeyi devletten bekleme hastalığını , boğazına hakim ol yeme , biz yemiyoruz bir yerimiz eksilmiyor. ucuz diye saldırıyorsunuz içeriğine bakmadan Allah cc halkımıza akıl fikir verin
  • ERDEM ERDEM 7 sa önce
    Yorumlarda haklı olanlar var evet ama bu ürünlere herkes kendi isteğiyle ulaşıyor.Alkol ve sigarayı bırakınca insan hem maddi hemde manevi mutluluğa erişiyor.Fast food larıda kendi isteğimizle yiyoruz annelerimizin börekleri çörekleri dururken gerek yok böyle şeylere.Saygılar..
  • vatandasvatandas11 sa önce
    bu saydiklarinizi zaten devlet eli ile salik ve tarim bakanligi onayi ile gida sektorunde nekadar sirket varsa hepsi millete yediriyor zaten bizi degil devleti uyar
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