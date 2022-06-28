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Kadın - Aile Beyni ve karaciğeri koruyan daha etkili bir karışım yok
Kadın - Aile

Beyni ve karaciğeri koruyan daha etkili bir karışım yok

Sağlık her insan için oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle, sağlığınızı onarmak ya da korumak için doğal yolları tercih ediyor olabilirsiniz. Tam da bu noktada sizler için evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarifimiz var!

Yeniakit Publisher
2022-06-28 22:23:00 - 2022-06-28 23:23:40
Beyni ve karaciğeri koruyan daha etkili bir karışım yok

Yapmanız gereken tek şey; hazırladığınız karışımı sabahları aç karna içmek. Kullanacağınız malzemelerin listesi de öyle uzun değil! Yalnızca iki malzemeye ihtiyacınız var.
Bu bitkisel tedavi yöntemi sayesinde; sinir sistemi, kolon sağlığı, eklemler ve kemik dokusu korunur.

Zerdeçal ve sütün sağlığımıza olan yararlarından uzun uzun bahsetmeye gerek yok. İki malzeme de uzun yıllardır alternatif tıpta kullanılıyor.

Peki bu iki malzemenin karıştığında oluşacak etkiyi düşündünüz mü?

Eğer, bu karışımı gece uyumadan önce içerseniz yağ yakımını desteklediği bilinmektedir.

Altın Süt Tarifi

Gerekli olan malzemeler;

  • 40 g toz zerdeçal
  • 150 mL su
  • Süt

Hazırlanması

Toz zerdeçalı ve suyu güzelce karıştırın.

Karışımı 8 dakika kaynatın. Karışım macun kıvamına geldiği zaman ocağın altını kapatın ve karışımı 40 gün buzdolabında bekletin.

Kullanımı

Karışımı her sabah ve her akşam için. Gün içerisinde 1 çay kaşığı macunu 1 bardak su ile karıştırıp için.

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