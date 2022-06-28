Beyni ve karaciğeri koruyan daha etkili bir karışım yok

Yapmanız gereken tek şey; hazırladığınız karışımı sabahları aç karna içmek. Kullanacağınız malzemelerin listesi de öyle uzun değil! Yalnızca iki malzemeye ihtiyacınız var.

Bu bitkisel tedavi yöntemi sayesinde; sinir sistemi, kolon sağlığı, eklemler ve kemik dokusu korunur.

Zerdeçal ve sütün sağlığımıza olan yararlarından uzun uzun bahsetmeye gerek yok. İki malzeme de uzun yıllardır alternatif tıpta kullanılıyor.

Peki bu iki malzemenin karıştığında oluşacak etkiyi düşündünüz mü?

Eğer, bu karışımı gece uyumadan önce içerseniz yağ yakımını desteklediği bilinmektedir.

Altın Süt Tarifi

Gerekli olan malzemeler;

40 g toz zerdeçal

150 mL su

Süt

Hazırlanması

Toz zerdeçalı ve suyu güzelce karıştırın.

Karışımı 8 dakika kaynatın. Karışım macun kıvamına geldiği zaman ocağın altını kapatın ve karışımı 40 gün buzdolabında bekletin.

Kullanımı

Karışımı her sabah ve her akşam için. Gün içerisinde 1 çay kaşığı macunu 1 bardak su ile karıştırıp için.